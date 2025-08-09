Минобороны РФ заявило, что вечером нейтрализованы 26 дронов ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 18:00 до 20:00 по Москве над российскими регионами перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников.

По информации ведомства, по семь беспилотников российские военные сбили над Тульской и Брянской областями.

Четыре дрона ВСУ нейтрализованы над Краснодарским краем, три - над Калужской областью, по два - над Азовским морем и Орловской областью, один - над Курской областью.