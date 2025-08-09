Поиск

Обломки дрона упали рядом с железнодорожными путями на Кубани, возник пожар

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае обломки беспилотника упали рядом с железнодорожными путями, пожарные тушат возгорание травы.

"В Крымском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Фрагменты беспилотника упали рядом с ж/д путями в хуторе Веселый. Организовано тушение огня", - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Пострадавших и повреждений нет, информирует оперштаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Крымский район
