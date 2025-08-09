Житель Запорожской области погиб при ударе украинского дрона

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Житель села Верхние Криницы (Запорожская область) погиб после атаки беспилотника ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхние Криницы Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель, мужчина 1955 года рождения", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сохраняется опасность повторных ударов, работают силы ПВО.