Шесть дронов уничтожено над территорией Тульской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о нейтрализации шести беспилотников ВСУ в течение прошедшей ночи над территорией региона.

"Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

По его данным, пострадавших и повреждений нет.