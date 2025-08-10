Тела двух детей и их матери найдены в квартире в Екатеринбурге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тела двух детей и их матери обнаружены в квартире жилого дома в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Тело 49-летней женщины, а также 9-летнего мальчика и 3-летней девочки и детей нашли в квартире по улице Бардина. По предварительным данным следствия, женщина убила детей и покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по факту произошедшего проводится проверка.