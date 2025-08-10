Поиск

Военные РФ нанесли удар по железнодорожному узлу ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, по которому идет переброска украинских войск в Донбасс.

Как сообщили в Минобороны РФ, "нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности".

Кроме того, поражены пункты дислокации украинских сил и иностранных наемников в 134 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Днепропетровская область
