Военные РФ нанесли удар по железнодорожному узлу ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, по которому идет переброска украинских войск в Донбасс.

Как сообщили в Минобороны РФ, "нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности".

Кроме того, поражены пункты дислокации украинских сил и иностранных наемников в 134 районах.