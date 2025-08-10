Поиск

Рябков отметил, что в Вашингтоне есть склонность действовать через давление

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В США есть склонность действовать через давление, но в настоящее время нужно дать шанс политикам и дипломатам сказать слово для понижения температуры перегретых отношений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Наезд-откат, импульсивные действия, давление, приемы, к которым прибегает та или иная сторона, отличаются друг от друга. Ну да, в данном случае мы видим, что в Вашингтоне есть склонность действовать через давление. Но сейчас, я думаю, тот момент, когда надо дать шанс политикам и дипломатам сказать свое слово", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам замминистра, "современную Россию через колено не сломать".

На вопрос, есть ли ощущение, что РФ и США "где-то недалеко от разрядки", он сказал: "Я бы не употреблял этот термин. Это все-таки из прошлого".

"Разрядка стала продуктом совсем других процессов. Сейчас мы имеем ситуацию острейшего кризиса с безопасностью в евроатлантике. Мы имеем множественность конфликтов в самых разных регионах мира. Сейчас нужна не разрядка, а нужна политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать. Как это сделать? На очень многие вопросы нет ответов. Но, по крайней мере, в диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы", - отметил Рябков.

