Обломки БПЛА упали возле железной дороги на Кубани

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Обломки беспилотников обнаружили в Крымском районе Кубани вблизи железной дороги и в Славянском районе на территории частного дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Работают экстренные и специальные службы. В Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении оперштаба.

Погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет.