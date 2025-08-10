Поиск

В Коми эвакуировали сотрудников предприятий из-за БПЛА

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухте, сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн на личной странице в соцсети.

Пострадавших в результате падений БПЛА нет.

"Работники предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности", - отметил Гольдштейн.

Как сообщалось, в воскресенье аэропорт Ухты приостановил прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Коми Ухта Ростислав Гольдштейн
