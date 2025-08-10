БПЛА уничтожены в двух районах Чечни

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами ПВО в Шелковском и Надтеречном районах Чечни, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что попытки атаковать объекты на территории Чечни были предприняты в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа.

"Призываю жителей республики сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112", - добавил глава республики.