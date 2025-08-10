Водитель грузовика пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе дронами-камикадзе по Суземскому району, в результате чего ранен водитель грузовика.

"В поле также работал грузовой автомобиль "КамАЗ". (...) К сожалению, ранения получил водитель автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, мужчина доставлен в больницу. Кроме того, полностью сгорел комбайн, находившийся в поле во время атаки.