Многоквартирный дом и храм повреждены дронами в Белгородской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ в Белгородской области, предварительно, cообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал.

"Посёлок Уразово Валуйского округа снова подвергся атакам дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери Знамение. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект - в здании повреждены окна и фасад. Осколками посечён припаркованный автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще три беспилотника сдетонировали во дворе трёх домовладений, они повреждены. Шестой дрон нанёс удар по социальному объекту - пробита кровля здания. Седьмой БПЛА ударил по многоквартирному дому- повреждены крыша и окно в одной из квартир. В результате атак ещё нескольких дронов загорелись автомобиль и кровля рядом стоящего складского здания - сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания.

В хуторе Леоновка вследствие детонации дрона на территории предприятия пробита кровля подсобного помещения. Частный дом атакован FPV-дроном в селе Карабаново - повреждено остекление.

В городе Грайвороне грузовой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона - повреждён кузов. В результате удара второго дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона машина уничтожена огнём.

В селе Дорогощь дрон сдетонировал на территории предприятия, вследствие чего повреждены комбайн и грузовой автомобиль. В селе Ивановская Лисица беспилотник ударил по зданию социального объекта - повреждена кровля. От детонации дрона в селе Мокрая Орловка сгорел частный дом.

Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. В результате прилётов снарядов повреждено остекление многоквартирного дома.

В посёлке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на парковке предприятия - повреждены три транспортных средства. В посёлке Задорожный Краснояружского района от удара дрона повреждён инфраструктурный объект связи.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате обстрела повреждена одна единица спецтехники.

