Всероссийский молодежный форум "Машук" стартовал в Пятигорске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Открытие Всероссийского молодежного форума "Машук" состоялось в воскресенье вечером в Пятигорске, сообщает пресс-служба форума.

"Приветствие организаторам, участникам и гостям форума направил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что гостеприимный Пятигорск вновь становится центром притяжения для талантливой, энергичной, увлеченной избранным делом молодежи", - говорится в сообщении.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что в этом году на форуме впервые открыли тематические клубы по четырем направлениям. Педагоги представят предложения по интеграции вернувшихся участников спецоперации в систему воспитания.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул особую роль форума в формировании профессионального сообщества педагогов и наставников.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске. В этом году он собрал молодых профессионалов в сфере педагогики и воспитания, активистов "Движения Первых" и представителей Федерального детского общественного совета. Организаторы: Росмолодежь, правительство Ставрополья.