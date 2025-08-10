Умер основатель девелопера "Самолет" Михаил Кенин

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Предприниматель и инвестор Михаил Кенин, один из основателей девелопера "Самолет", умер в воскресенье на 57-м году жизни.

"Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и, в то же время, способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", - говорится в сообщении "Самолета".

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, были Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.