В РПЦ заявили, что экономические проблемы не следует решать завозом мигрантов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают неправильным решение экономических проблем России при помощи завоза мигрантов в страну.

"К сожалению, приезжают те люди, которые никоим образом не хотят уважительно относиться к нашим религиозным и культурным традициям, которые, к сожалению, совершают большое количество преступлений, которые мешают нормально жить коренным жителям нашего государства. Церковь указывает на эту проблему. Мигрантов становится больше и больше. Понятно, что они приезжают часто по приглашению тех, кто хочет решить, прежде всего, свои экономические проблемы", - заявил управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в воскресенье в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, на проблемы, возникающие в обществе из-за мигрантов, следует реагировать "немедленно и остро".

"Да, мигранты часто представляют дешевую рабочую силу, но за счет решения каких-то своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно реагировать, причем немедленно и остро на все проблемы, связанные с миграцией, искать ответ на те вопросы экономического характера, которые мы могли бы решить совершенно иным способом, а не через приглашение тех людей, которые сейчас приезжают к нам и действительно наносят разного рода вред и нашему обществу, и нашему государству", - подчеркнул архиерей.