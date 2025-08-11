Автозавод "Урал" приступил к работе после двухнедельного корпоративного отпуска

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (г. Миасс, Челябинская область) начал работу после двухнедельного планового корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Отпуск завершен, приступили к работе", - сказал представитель пресс-службы.

Сотрудники автозавода отдыхали с 28 июля до 10 августа включительно.

Ранее сообщалось, что с 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя приходится на летний период. В прошлом году сотрудники автозавода отдыхали летом с 15 до 28 июля включительно.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.