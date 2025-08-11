Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Лидируют бумаги Юнипро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник продолжил рост на ожиданиях личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $66,3 за баррель).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 подскочил до 2990,23 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%, а лидируют в росте бумаги "Юнипро" (+8,2%), "НОВАТЭКа" (+5%) и "Газпрома" (+4,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 79,7796 руб. (+39,49 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+3,7%), ОК "Русал" (+3,4%), "Северстали" (+3,2%), "ММК" (+2,9%), "НЛМК" (+2,8%), "Татнефти" (+2,5%), "Роснефти" (+2,1%), "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,3% "префы"), "Т-Технологий" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "МТС" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "ВК" (+0,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным обмен территориями при урегулировании украинского конфликта. "Что касается территорий, возможно будет провести некоторые обмены", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США пройдет на российской территории, соответствующее приглашение президенту США уже передано, заявил Ушаков.

В США есть склонность действовать через давление, но в настоящее время нужно дать шанс политикам и дипломатам сказать слово для понижения температуры перегретых отношений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). По словам замминистра, "современную Россию через колено не сломать".

Белый дом исходит из того, что любые контакты лидеров России и Украины, вероятно, будут возможны уже после переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

В сообщении телеканала отмечается, что, по словам одного из представителей Белого дома, "любые инициативы с участием Зеленского, вероятно, могут быть реализованы после встречи Трампа с Путиным".

При этом в американской администрации, по данным CNN, не исключают полностью участие Зеленского в каких-то встречах в рамках саммита Россия-США.

Индексы акций в США в минувшую пятницу выросли на 0,5-1%, в Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $66,28 за баррель (-0,4%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,51 за баррель (-0,6%).