Поиск

В ФСБ заявили, что спецслужбы Киева вовлекают российских пенсионеров в совершение терактов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ заявила, что украинские спецслужбы посредством обмана выманивают деньги у пожилых россиян, а также вовлекают их в подготовку терактов.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что украинские спецслужбы обманули пять пенсионерок через мессенджеры, похитили деньги из банков, а также полученные от принудительной продажи их жилья.

"Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия", - отметили в ЦОС.

В ФСБ заявили, что надеясь на возврат личных сбережений, "находясь под психологическим прессингом, пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих".

"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве т.н. "живых бомб", - заявили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, п. "а" ч. 3 ст. 222 (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.

"ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность", - добавили в спецслужбе.

ФСБ МВД Следственный комитет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Рябков заявил, что РФ не исключает для себя никаких вариантов после выхода из ДРСМД

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });