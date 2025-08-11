В ФСБ заявили, что спецслужбы Киева вовлекают российских пенсионеров в совершение терактов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ заявила, что украинские спецслужбы посредством обмана выманивают деньги у пожилых россиян, а также вовлекают их в подготовку терактов.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что украинские спецслужбы обманули пять пенсионерок через мессенджеры, похитили деньги из банков, а также полученные от принудительной продажи их жилья.

"Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия", - отметили в ЦОС.

В ФСБ заявили, что надеясь на возврат личных сбережений, "находясь под психологическим прессингом, пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих".

"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве т.н. "живых бомб", - заявили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, п. "а" ч. 3 ст. 222 (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.

"ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность", - добавили в спецслужбе.