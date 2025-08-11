Для аэропорта Нижнего Новгорода ограничения отменили, для Калуги - ввели

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Для аэропорта Нижнего Новгорода ("Стригино") отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он. Перерыв в работе аэропорта продолжался около двух с половиной часов.

Пять минут спустя Кореняко сообщил, что ограничения ввели для аэропорта Калуги ("Грабцево"). Предыдущий перерыв в работе предприятия завершился в 5:30 утра 11 августа и продолжался с утра предыдущего дня.