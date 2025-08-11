Житель Владимирской области получил семь лет колонии за призывы к терроризму

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор жителю Мурома по делу о призывах к терроризму, сообщает пресс-служба УФСБ по региону в понедельник.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей Интернет) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и приговорен к семи годам колонии общего режима.

Установлено, что мужчина в декабре 2022 года разместил на своей странице в одной из соцсетей материалы, содержащие публичное оправдание терроризма с призывами к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти РФ и российских воинских частей, а также оказанию помощи ВСУ.

Кроме того, он распространял недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ.

Приговор в законную силу пока не вступил.