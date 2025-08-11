Поиск

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Луначарское в ДНР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что под контроль российский войск перешел населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Центр", говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки нанесли удары по 13 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка в ДНР, Новопавловка и Филия в Днепропетровской области.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данных участках составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

