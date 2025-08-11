Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Росавиация ввела в понедельник временные ограничения на работу международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"Аэропорт "Казань": введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт Казани по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов, заявила пресс-служба аэропорта.