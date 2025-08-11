Выходец из "Акрон холдинга" Иванов возглавил администрацию Жигулевска

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главы Жигулевска (Самарская область) назначен бывший председатель совета директоров, директор ООО "Энерготехмаш" (ЭТМ, входит в "Акрон холдинг") Алексей Иванов, сообщает телеграм-канал администрации города.

"Сегодня на экстренном 88-м заседании думы городского округа Жигулевск на должность исполняющего обязанности главы городского округа Жигулевск назначен Иванов Алексей Николаевич", - говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, Иванов родился в 1977 году в поселке Тургенево (Мордовия). После окончания Самарского государственного технического университета прошел путь от инженера-конструктора на Самарском опытно-экспериментальном заводе до руководящих должностей на промышленных предприятиях России, среди которых торговый холдинг "Орто", металлозаготовительные компании "Тосна" и "НижегородВторМет", металлургическая компания "Сталькрон".

С декабря 2019 по апрель 2022 года Иванов занимал должность директора в ЭТМ, с 2022 по 2023 годы являлся председателем совета директоров ЭТМ.

В 2021 году Иванов избран депутатом Самарской губернской думы VII созыва. В настоящее время входит в совет директоров промышленных предприятий Жигулевска.

Ранее пост главы Жигулевска занимал Илья Сухих, который в ноябре прошлого года перешел на работу в администрацию Тольятти и в марте текущего года был избран мэром. Место исполняющего обязанности мэра Жигулевска тогда занял Денис Бубенцев, который до этого был заместителем главы города по строительству и имущественным отношениям.

В апреле дума Жигулевска признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы города несостоявшимся. Причиной стало отсутствие кандидатов, отвечающих требованиям к должности.

"Акрон холдинг" - вертикально-интегрированный холдинг полного цикла, занимающийся заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ. Объединяет 31 производственное предприятие. "Энерготехмаш" входит в металлургический дивизион холдинга.