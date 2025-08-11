Поиск

Выходец из "Акрон холдинга" Иванов возглавил администрацию Жигулевска

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главы Жигулевска (Самарская область) назначен бывший председатель совета директоров, директор ООО "Энерготехмаш" (ЭТМ, входит в "Акрон холдинг") Алексей Иванов, сообщает телеграм-канал администрации города.

"Сегодня на экстренном 88-м заседании думы городского округа Жигулевск на должность исполняющего обязанности главы городского округа Жигулевск назначен Иванов Алексей Николаевич", - говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, Иванов родился в 1977 году в поселке Тургенево (Мордовия). После окончания Самарского государственного технического университета прошел путь от инженера-конструктора на Самарском опытно-экспериментальном заводе до руководящих должностей на промышленных предприятиях России, среди которых торговый холдинг "Орто", металлозаготовительные компании "Тосна" и "НижегородВторМет", металлургическая компания "Сталькрон".

С декабря 2019 по апрель 2022 года Иванов занимал должность директора в ЭТМ, с 2022 по 2023 годы являлся председателем совета директоров ЭТМ.

В 2021 году Иванов избран депутатом Самарской губернской думы VII созыва. В настоящее время входит в совет директоров промышленных предприятий Жигулевска.

Ранее пост главы Жигулевска занимал Илья Сухих, который в ноябре прошлого года перешел на работу в администрацию Тольятти и в марте текущего года был избран мэром. Место исполняющего обязанности мэра Жигулевска тогда занял Денис Бубенцев, который до этого был заместителем главы города по строительству и имущественным отношениям.

В апреле дума Жигулевска признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы города несостоявшимся. Причиной стало отсутствие кандидатов, отвечающих требованиям к должности.

"Акрон холдинг" - вертикально-интегрированный холдинг полного цикла, занимающийся заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ. Объединяет 31 производственное предприятие. "Энерготехмаш" входит в металлургический дивизион холдинга.

Алексей Иванов Самарская область Тольятти Жигулевск Акрон холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });