Регионам могут передать право назначать ответственных за защиту от наводнений

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало поправки в Водный кодекс, которые позволят регионам и муниципалитетам самим назначать органы, отвечающие за строительство дамб, берегоукрепительных сооружений и другие меры защиты территорий от затоплений.

Такой отзыв правительство дало на законопроект № 984057-8, который в Госдуму внесла группа сенаторов.

В соответствии с Водным кодексом (ч. 4 ст. 67.1) инженерную защиту территорий от наводнений выполняют органы власти, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. Но, как отмечается в пояснительной записке, в ряде регионов эти органы фактически только выдают разрешения и ведут строительный надзор, а не имеют ресурсов, подразделений и полномочий для создания объектов инженерной защиты. Например, в Москве, Петербурге, Ленинградской области функции выдачи разрешений, надзора и ввода в эксплуатацию совмещены в надзорных органах, которые не строят сами и не занимаются инженерной защитой.

Сенаторы предлагает уточнить в Водном кодексе, что закон региона или устав муниципального образования может определить другой орган для осуществления инженерной защиты. Также уточняется, что такие органы должны быть на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования.