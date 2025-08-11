Поиск

Регионам могут передать право назначать ответственных за защиту от наводнений

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало поправки в Водный кодекс, которые позволят регионам и муниципалитетам самим назначать органы, отвечающие за строительство дамб, берегоукрепительных сооружений и другие меры защиты территорий от затоплений.

Такой отзыв правительство дало на законопроект № 984057-8, который в Госдуму внесла группа сенаторов.

В соответствии с Водным кодексом (ч. 4 ст. 67.1) инженерную защиту территорий от наводнений выполняют органы власти, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. Но, как отмечается в пояснительной записке, в ряде регионов эти органы фактически только выдают разрешения и ведут строительный надзор, а не имеют ресурсов, подразделений и полномочий для создания объектов инженерной защиты. Например, в Москве, Петербурге, Ленинградской области функции выдачи разрешений, надзора и ввода в эксплуатацию совмещены в надзорных органах, которые не строят сами и не занимаются инженерной защитой.

Сенаторы предлагает уточнить в Водном кодексе, что закон региона или устав муниципального образования может определить другой орган для осуществления инженерной защиты. Также уточняется, что такие органы должны быть на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

правительство Госдума Водный кодекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });