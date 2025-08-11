Патрушев сообщил о финальной стадии разработки программы по кораблестроению до 2050 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Разработка программ кораблестроения до 2050 года и кораблестроения органов ФСБ почти завершена, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"В ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину Российской Федерации, обновить Стратегию развития морской деятельности до 2030 года, Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", - сообщил помощник президента РФ.

Патрушев также отметил, что ранее по инициативе Морской коллегии были разработаны и позже утверждены президентом Стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и Стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. "В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время", - сказал помощник президента РФ.