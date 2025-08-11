Поиск

Патрушев сообщил о финальной стадии разработки программы по кораблестроению до 2050 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Разработка программ кораблестроения до 2050 года и кораблестроения органов ФСБ почти завершена, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"В ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину Российской Федерации, обновить Стратегию развития морской деятельности до 2030 года, Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", - сообщил помощник президента РФ.

Патрушев также отметил, что ранее по инициативе Морской коллегии были разработаны и позже утверждены президентом Стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и Стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. "В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время", - сказал помощник президента РФ.

Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });