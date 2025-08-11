Поиск

Власти сообщили о двух беспилотниках, сбитых под Самарой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два беспилотника сбили в понедельник в Самарской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, жертв, пострадавших и разрушений нет.

На место выехали оперативные службы.

Как сообщалось, днем в понедельник для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в самарском аэропорту.

Самарская область Вячеслав Федорищев
