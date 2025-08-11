Поиск

Иностранцам с патентами запретили работать курьерами в Петербурге

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете привлечения иностранных граждан к работе курьерами, сообщает Смольный в понедельник.

Документ "О внесении изменений в постановление губернатора Санкт-Петербурга от 28.07.2025 № 60-пг" расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям в северной столице запрещено привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов.

"К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой. Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь - для молодежи и студентов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно статистике, иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки.

Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга запретили иностранцам с патентами наниматься таксистами.

