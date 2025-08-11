Поиск

Минобороны РФ сообщило о комплексном ударе по ВСУ в Сумской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесен удар экипажами самолетов Су-34 и расчетами беспилотников по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны, в результате удара уничтожено до 50 военнослужащих, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре БМП Bradley.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });