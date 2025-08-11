Минобороны РФ сообщило о комплексном ударе по ВСУ в Сумской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесен удар экипажами самолетов Су-34 и расчетами беспилотников по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны, в результате удара уничтожено до 50 военнослужащих, склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре БМП Bradley.