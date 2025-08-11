Поиск

Поджоги зафиксированы на горе Машук и рядом с Пятигорском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на склоне горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в понедельник.

"Непростая пожарная обстановка вокруг нашего города. Сегодня поджоги полей в районе станицы Константиновская, хуторов Казачий и Хорошевский. Днем пытались поджечь гору Машук, быстро пожарные потушили. Сейчас опять возгорания на Машуке (...) Поэтому в городе гарь и пепел (в воздухе - ИФ)", - сказал мэр в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Он отметил, что к тушению пожара на Машуке привлечены дополнительные силы и средства.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.

Пятигорск Ставропольский край Машук
