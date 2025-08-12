Поиск

Минобороны РФ усилит боевые возможности оперативно-тактической и дальней авиации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы России будут развиваться за счет оснащения самолетов перспективными средствами поражения, заявило Минобороны РФ.

Во вторник, 12 августа, в России отмечается День ВВС.

"Основными направлениями развития ВВС является повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 с доработкой под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что парк сверхтяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ан-124 и тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД ожидает дальнейшая модернизация.

"За время проведения СВО расширилась номенклатура и осуществляется поставка применяемых авиационных средств поражения, позволяющих уничтожать различные цели на значительно больших дальностях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, все российские аэродромы обеспечат защитными сооружениями.

"Последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении министерства обороны.

1 августа в интервью ведомственной газете "Красная звезда" первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев сообщил, что в Вооруженных силах РФ "наращиваются темпы поступления самолётов пятого поколения Су-57 с современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием".

В декабре 2022 года командование дальней авиации в интервью "Красной звезде" заявило, что новые крылатые гиперзвуковые ракеты получит российская стратегическая авиация.

Минобороны РФ авиация усиление
