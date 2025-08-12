Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке утром во вторник выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Продолжается взрывное и эффузивное извержение вулкана на вершине. Активность вулкана остается высокой. Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы подняли пепел на высоту до 9,5-10 км над уровнем моря, а пепловый шлейф тянется на 90 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф от вулкана протянулся в сторону Берингова моря, на его пути населенные пункты отсутствуют, информирует пресс-служба ГУ МЧС региона.

При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в поселках Ключи и Усть-Камчатск, а также в селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа. В настоящее время пеплопады в населенных пунктах не зарегистрированы, отмечает пресс-служба.

Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, по склонам течет раскаленная лава.

Вулкану присвоен "красный", наивысший код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.