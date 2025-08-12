Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано возле Камчатки

В Петропавловске-Камчатском его ощутили силой до двух баллов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане возле Камчатки днем во вторник, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 13:42 по камчатскому времени (04:42 мск) с эпицентром в 126 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 68,4 км.

Жители города ощутили его силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.