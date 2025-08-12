Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 беспилотников ВСУ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В ночь на вторник над двумя российскими регионами уничтожено 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 22 БПЛА нейтрализовано над Ростовской областью и три - над Ставропольским краем.