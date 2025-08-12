Поиск

Корабли ВМФ России и ВМС Китая зашли на Камчатку для пополнения запасов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе зашел в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе. В ближайшее время корабли продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, основные задачи совместного патрулирования - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.

Ранее корабли обеих стран завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025", которое проходило с 1 по 5 августа 2025 года в полигонах боевой подготовки ТОФ в акватории Японского моря, сообщает пресс-служба.

