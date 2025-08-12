Поиск

Аэропорт Нижнекамска вслед за казанским приостановил прием и отправку рейсов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации во вторник ввел временный запрет на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба ведомства.

"(В аэропорту Нижнекамска) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах нескольких российских городов, в том числе в Казани.

Пресс-служба аэропорта Казани уточнила, что аэропорт по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов.

Нижнекамск Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 11 августа

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });