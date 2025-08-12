Аэропорт Нижнекамска вслед за казанским приостановил прием и отправку рейсов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации во вторник ввел временный запрет на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба ведомства.

"(В аэропорту Нижнекамска) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах нескольких российских городов, в том числе в Казани.

Пресс-служба аэропорта Казани уточнила, что аэропорт по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов.