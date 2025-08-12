Память погибших 25 лет назад моряков АПЛ "Курск" почтут в Петербурге и Заполярье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Памятные мероприятия в 25-ю годовщину гибели атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" пройдут в Петербурге и Мурманской области во вторник.

В северной столице в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе состоится панихида. В 14:00 у мемориала "Курску" на Серафимовском кладбище погибшим членам экипажа отдадут воинские почести, пройдут минута молчания и возложение цветов. В церемонии примут участие родственники погибших, представители Главного командования и ветеранских организаций ВМФ, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В Мурманской области врио губернатора Оксана Демченко примет участие в траурно-торжественных мероприятиях у мемориала "Подводникам, погибшим в океане" в ЗАТО Видяево - гарнизоне подводных сил Северного флота, откуда подлодка "Курск" вышла в последний поход, сообщает пресс-служба правительства региона.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Погибли все 118 членов экипажа.

На Серафимовском кладбище Петербурга находится самое большое в России захоронение членов экипажа - 32 подводников с "Курска", в том числе командира - Героя России Геннадия Лячина.

В 2001 году "Курск" подняли со дна моря и доставили на завод в Росляково, откуда переправили на СРЗ "Нерпа" в Снежногорск для дальнейшей утилизации. Единственное, что было оставлено и сохранено, - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.