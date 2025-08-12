Гражданин РФ и Украины задержан за подготовку теракта против военного в Подмосковье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина России и Украины, который планировал подрыв автомобиля российского военнослужащего в Подмосковье.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области", - сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержан "агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны".

"Следуя инструкциям куратора посредством мессенджера Telegram, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника", - сказали в ЦОС.

В дальнейшем, добавили там, автомобиль, начиненный более чем 60 кг взрывчатки должен был быть припаркован в установленном месте. Привести в действие взрывное устройство предполагалось "в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации".

Подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

Как сообщили в ЦОС, в ходе опроса подозреваемый "дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ".

Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы", - сказали в ЦОС.