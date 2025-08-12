Поиск

Гражданин РФ и Украины задержан за подготовку теракта против военного в Подмосковье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина России и Украины, который планировал подрыв автомобиля российского военнослужащего в Подмосковье.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области", - сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержан "агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны".

"Следуя инструкциям куратора посредством мессенджера Telegram, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника", - сказали в ЦОС.

В дальнейшем, добавили там, автомобиль, начиненный более чем 60 кг взрывчатки должен был быть припаркован в установленном месте. Привести в действие взрывное устройство предполагалось "в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации".

Подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

Как сообщили в ЦОС, в ходе опроса подозреваемый "дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ".

Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы", - сказали в ЦОС.

РФ ФСБ Подмосковье ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 11 августа

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });