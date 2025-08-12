Определены территории, за оборону которых можно получить статус ветерана боевых действий

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.

"В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Распоряжение об утверждении такого перечня подписано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, в числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

"Согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", которая была утверждена президентом в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооружённые провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий", - говорится в сообщении на сайте.



