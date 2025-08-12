Поиск

Определены территории, за оборону которых можно получить статус ветерана боевых действий

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.

"В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Распоряжение об утверждении такого перечня подписано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, в числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

"Согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", которая была утверждена президентом в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооружённые провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий", - говорится в сообщении на сайте.


Крым Брянская область Курская область Воронежская область Краснодарский край Севастополь Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 11 августа

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });