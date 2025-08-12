ФАС возбудила дело о картеле на 4,6 млрд рублей при закупках средств очистки воды

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, компании ООО "Метахим" и ООО "Трейдпоставка" допустили нарушения на торгах по поставке химвеществ для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 регионов, в том числе в Москве, Краснодарском крае, Татарстане.

Служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 млрд 647,2 млн рублей.

В отношении компаний возбуждено антимонопольное дело, в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.