Поиск

Правительство сохранило статус государственных научных центров за 43 организациями

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило решение о сохранении статуса государственных научных центров за ведущими научно-исследовательскими организациями России; распоряжение об этом подписано, сообщает сайт правительства.

"Решение даст возможность этим организациям продолжать пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу. Высвобождаемые деньги они смогут направить на проведение научных исследований и разработок в рамках реализации стратегических национальных приоритетов и достижения технологической независимости за счет создания и практического использования новых технологий", - объяснили в правительстве.

В список включены в том числе Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова, государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара. Все они имеют статус государственного научного центра.

Решение о сохранении или прекращении такого статуса принимается на основании мониторинга и анализа деятельности организации, которые ежегодно проводит Минобрнауки. Затем решение утверждает правительство.

На сегодняшний день в России действует 45 научных организаций, имеющих статус государственного научного центра. Такой статус присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, центр коллективного пользования, опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными научными работниками и специалистами. Также статус предоставляется центрам, научная или научно-техническая деятельность которых получила международное признание.

В 2024 году правительство присвоило статус государственного научного центра Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии и Институту катализа Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Эти организации не указаны в новом распоряжении, так как их статус пока подтверждать не нужно, уточнили в правительстве.

Минобрнауки Курчатовский институт Правительство ФМБА ВНИРО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 25 беспилотников ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 11 августа

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });