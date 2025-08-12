Правительство сохранило статус государственных научных центров за 43 организациями

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило решение о сохранении статуса государственных научных центров за ведущими научно-исследовательскими организациями России; распоряжение об этом подписано, сообщает сайт правительства.

"Решение даст возможность этим организациям продолжать пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу. Высвобождаемые деньги они смогут направить на проведение научных исследований и разработок в рамках реализации стратегических национальных приоритетов и достижения технологической независимости за счет создания и практического использования новых технологий", - объяснили в правительстве.

В список включены в том числе Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова, государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара. Все они имеют статус государственного научного центра.

Решение о сохранении или прекращении такого статуса принимается на основании мониторинга и анализа деятельности организации, которые ежегодно проводит Минобрнауки. Затем решение утверждает правительство.

На сегодняшний день в России действует 45 научных организаций, имеющих статус государственного научного центра. Такой статус присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, центр коллективного пользования, опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными научными работниками и специалистами. Также статус предоставляется центрам, научная или научно-техническая деятельность которых получила международное признание.

В 2024 году правительство присвоило статус государственного научного центра Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии и Институту катализа Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Эти организации не указаны в новом распоряжении, так как их статус пока подтверждать не нужно, уточнили в правительстве.