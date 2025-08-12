Роспотребнадзор заявил, что распространения менингококковой инфекции в РФ не допущено

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована: групповые очаги заболеваемости в течение года регистрировались в основном среди трудовых мигрантов, но распространения заболевания не допущено, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России с начала года зафиксировали более 1,2 тысячи случаев менингококковой инфекции, что в два раза больше, чем за весь прошлый год.

"В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря противоэпидемическим мероприятиям, включающим вакцинацию, крупных очагов и широкого распространения инфекции не допущено.

В ведомстве отметили, что циклические подъёмы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет, а спорадическая заболеваемость в виде отдельных случаев, как у маленьких детей, так и у взрослых, наблюдается ежегодно.

Менингококковая инфекция - это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). У многих инфицированных (до 80%) она никак себя не проявляет, у части протекает в виде лёгкой клиники, напоминающей ОРВИ, и только лишь в 1-3% случаев характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.