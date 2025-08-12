Поиск

Мединский вручил Золотую Звезду Героя России потомкам лейтенанта Алексея Береста

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вручил в Москве Золотую Звезду Героя России потомкам героя - лейтенанта Алексея Береста, командира группы советских воинов, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом.

Как передает корреспондент "Интерфакса", помощник главы государства вручил награду, присвоенную посмертно указом президента РФ от 17 июля этого года, внуку героя Алексею Бересту.

Мединский заявил журналистам, что до последнего времени всем были известны имена только двух бойцов, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, - Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. "Таким образом, сегодня восстановлена историческая справедливость, и звание Героя присвоено командиру этой группы - лейтенанту Алексею Бересту", - отметил помощник президента.

Он сообщил, что в скором времени должен быть снят фильм, посвященный этому событию - водружению Знамени Победы над Рейхстагом. "Есть интересный эпизод, когда лейтенант Берест, накинув на себя китель полковника, вел переговоры о сдаче с командованием гарнизона, оборонявшего Рейхстаг. А это, между прочим, 1,5-2 тыс. эсэсовцев, причем не только немцев", - сказал Мединский.

Внук героя 60-летний Алексей Берест - работник "Ростовводоканала", живет в настоящее время в Ростове-на-Дону, а его дед, уроженец Сумской области, проживал и умер в этом же городе в 1970 году в возрасте 49 лет.

