Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятию ВПК Украины

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, также поражены пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

