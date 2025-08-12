Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, за сутки нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группировка нанесла удары по четырем украинским бригадам в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

"ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, группировки "Южная" и "Центр" улучшили положение по переднему краю.

По словам военных, группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

По информации ведомства, потери армии Украины за сутки составили: до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины Snatch, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по семи бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: более 265 военнослужащих, боевая бронемашина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств, сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка войск "Центр" нанесла удары по девяти бригадам и одному полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинской армии составили: свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Степное, Юнаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково Харьковской области.

"ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области", - сказали в Минобороны РФ.

По информации военных, потери армии Украины за сутки составили: свыше 125 военнослужащих, боевая бронемашина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.