Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу ВСУ сведений об аэродроме в Курске

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения жителя Подмосковья Эльдара Марченко, который передал сведения об аэродроме в Курске украинским военным для координации атаки БПЛА на объект, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Марченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сказали в надзорном ведомстве.

Марченко признан виновным в совершении теракта.

"В суде установлено, что не позднее августа 2023 года неустановленные сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований, находясь на территории Украины, создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли Марченко, являющегося гражданином Российской Федерации, а также иных лиц", - рассказали в Генпрокуратуре.

Позднее Марченко на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал украинским спецслужбам координаты местного аэродрома.

На основании этих данных с территории Украины в сторону аэродрома были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами.

"Однако они не достигли своей цели, поскольку один из аппаратов по причине потери управления совершил столкновение с многоквартирным домом в Курске, второй - взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате детонации взрывных устройств были повреждены квартиры, административное здание образовательного учреждения, а также несколько автомобилей", - сказали в ведомстве.