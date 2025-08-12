Поиск

"Ростелеком" не знает о предложении блокировать звонки в зарубежных мессенджерах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" не в курсе инициативы блокировать звонки в зарубежных мессенджерах, сообщил президент компании Михаил Осеевский журналистам во вторник.

"Мы про такую инициативу ничего не знаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщал, что "большая четверка" телеком-операторов (МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. При этом источник издания в одном из крупных банков утверждает, что банки поддерживают инициативу по блокировке звонков с неизвестных номеров в мессенджерах.

Михаил Осеевский Ростелеком
