Власти Горловки сообщили о ранении четырех детей при атаке украинского дрона

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Четверо детей пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщает мэр города Иван Приходько.

По его данным, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА "в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки) ранения средней степени тяжести получили четверо детей". Слова мэра распространила во вторник его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по Горловке двое сотрудников скорой помощи погибли, еще двое пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Иван Приходько Горловка ДНР
