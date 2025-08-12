Пятеро детей ранены при атаке дрона на частный дом в белгородском селе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пятеро детей получили травмы при атаке FPV-дрона на частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Четырёх девочек 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По информации Гладкова, в результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.