СП видит риск невыполнения концессионером сроков строительства грузового порта на Сахалине

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) видит риск невыполнения обязательств концессионера проекта по строительству глубоководного морского грузового порта на Сахалине в срок, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности Росморречфлота в 2024 году.

Согласно документу, Росморречфлот (концедент) и ООО "Многофункциональный грузовой район" (концессионер) 11 мая 2021 года заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов инфраструктуры многофункционального грузового района морского порта Поронайск. ООО "МГР" должен построить объекты инфраструктуры многофункционального грузового района в срок до 11 ноября 2027 года.

"Учитывая, что строительство объектов не начиналось, капитальный грант на сумму 3,964 млрд рублей находится без движения более 1 года, а финансовое состояние концессионера и его управляющей компании является неудовлетворительным, имеются риски невыполнения концессионером своих обязательств по концессионному соглашению в установленный срок", - говорится в документе.

Проект строительства глубоководного морского грузового порта в Макаровском районе Сахалинской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, в ближайшее время начнутся подготовительные работы к строительству объекта, сообщал Росморречфлот в июне 2024 года.

В рамках проекта будет возведена портовая инфраструктура, включая объекты безопасности мореплавания и берегозащитные сооружения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный и бункеровочный терминалы. Предстоит также выполнить дноуглубительные работы по формированию акватории и подходных каналов.

Общая мощность составит 14 млн тонн в год. Планируемая мощность нефтеналивного терминала - 5,5 млн тонн в год, угольного терминала - 5 млн тонн, терминала газового конденсата - 2,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что порт планируется ввести в эксплуатацию осенью 2027 года, инвестиции составят 80 млрд рублей. Порт уже получил статус резидента ТОР "Южная". Объект концессионного соглашения будет находиться в собственности РФ. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет.

По итогам 2024 года ООО "МГР" получило чистый убыток по РСБУ в размере 29,9 млн рублей, следует из отчетности компании.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "МГР" (деятельность - морской грузовой транспорт) зарегистрировано в декабре 2017 года в городе Поронайске Сахалинской области. В МГР 81% уставного капитала принадлежат ООО "Синее море" (50% у генерального директора компании Ольги Пучковой, еще 50% - у АО "Восток", Москва), еще 10% через договор инвестиционного товарищества также принадлежат ООО "Синее море" и 9% - ООО "Инфраструктура ГЧП" (Москва).

В июле 2022 года сообщалось, что Газпромбанк через дочерние компании получил 9% в МГР. ГПБ владеет ООО "Финпроект" и ООО "Новфинтех", которым принадлежит ООО "Инфраструктура ГЧП".

