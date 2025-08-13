Поиск

Дроны атакуют Волгоградскую область

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Волгограде, жителей эвакуируют, говорится в телеграм-канале администрации региона.

"По состоянию на 02:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - приводятся в сообщении слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Ранее в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

